Спасибо за Победу!

Символично, что ветеран Великой Отечественной войны Александр Иосифович Игнатович родился 9 мая. В нынешний День Победы он отмечает юбилей – 95 лет. Почетных гостей солдат встречает при полном параде – в кителе, на котором многочисленные награды. Орден Славы третьей степени, Орден Красной Звезды, медаль «За боевые заслуги» и две «За Отвагу». Это далеко не полный перечень. Каждая далась самоотверженным подвигом.

Известный мозырский врач Анна Михайловна Будовская, которая отдала медицине более полувека и воспитала не одно поколение стоматологов, в конце прошлого года отметила столетний юбилей. Анна Михайловна 9 мая считает вторым днем рождения. Свою войну помнит в деталях до сих пор и ее воспоминания ценны для потомков.

Словам признательности и благодарности, которые звучат в адрес этих людей, нет предела. Тот подвиг, который они совершили, должен жить и он живет. В весеннем ярком солнце, в зеленой траве, в детском смехе, в каждом моменте нынешней мирной реальности.

В доме ветерана войны Марии Антоновны Николаевой главу района встречают как искреннего друга. Елена Павлечко здесь не редкий гость. За чашкой горячего чая не менее теплая беседа. Только тот, кто видел войну, знает истинную цену миру.

В силу возраста, в силу здоровья большинство ветеранов день победы отпразднуют дома. Но никто из них без искренних поздравлений не останется.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец.