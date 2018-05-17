«Школа всегда – моя вторая семья». Родительская конференция 14-й школы

В Международный день семьи 14-я школа собрала на большую конференцию родителей, учеников и педагогов. Мероприятие прошло в Городском Дворце культуры и приятно удивило гостей душевностью и творческим наполнением.

Всего несколько лет назад для выпускницы Маши в 14-й школе звучал последний звонок. Сегодня она – Мария Сергеевна, любимый многими учениками преподаватель английского. Решение вернуться работать в Мозырь обосновала очень просто: «Школа всегда – моя вторая семья». Таких, влюбленных в 14-ю школу выпускников, десятки, если не сотни. В этом учреждении образования умеют создать неповторимую рабочую и творческую атмосферу. Поэтому и на уроки, и на внеклассные занятия школьники действительно спешат.

Масштабную родительскую конференцию приурочили к Международному дню семьи. Ведь где, как ни в кругу поддерживающих друг друга единомышленников, принимать поздравления и заслуженные награды за успехи в учебе, спорте и творчестве? Теплое настроение собравшихся чувствовалось еще в холле Городского Дворца культуры, где все – ученики, родители, преподаватели, представители школьной администрации и предприятий-шефов — встречались, как старые добрые друзья.

Вместе с солевиками 14-ю школу поддерживают и мозырские нефтепереработчики. Большой акцент заводчане делают на спортивные достижения подрастающего поколения.

Со школой Геннадия Викторовича Тетерука связывают не только рабочие отношения. Счастливый дедушка уже второй год наблюдает за успехами внучки – ученицы второго класса. И перед новым учебным годом не сомневается, где прозвенит первый звонок для внука и внучки. Подрастают в 14-й школе не только будущие «солевики» и нефтепереработчики, но и врачи, дипломаты, педагоги, спортсмены, артисты. Обратить внимание на способности каждого ученика стараются еще в первом классе. А дальше в ход идет прекрасно зарекомендовавший себя стиль работы — по-настоящему семейное взаимодействие педагогического коллектива и родителей, чтобы в полной мере раскрыть талант каждого ребенка.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец.