Семейный праздник на гребной базе

Всемирный день семьи 15 мая отмечают в Беларуси. Накануне масштабный тематический праздник собрал на территории гребной базы десятки взрослых и маленьких мозырян.

Идеальными выдались майские выходные сразу для восьми мозырских семей. Участники проекта «Счастливы вместе» второй год подряд собираются на территории гребной базы, чтобы оказаться в эпицентре семейного спортивно-развлекательного праздника. Идеологическую службы райисполкома в добром начинании поддерживают праздничное агентство «Зебра фо кидс», которое отвечает за развлекательную часть программы. И клуб каратэ «Сэйдокай» – адепты спорта и здорового образа жизни.

Второй год в семейном праздник участвует семья Козел. Активных и спортивных родителей поддерживают дети – Алиса и Артем. В таком дружном составе, признается глава семьи, настроены только на победу. Этому семейно-спортивному подряду до победы не хватило чуть-чуть везения. С минимальным отрывом семья Козел уступила семье Ситник, которая заняла первое место. Тройку лидеров замкнула семья Дойняк. Для победителей и призеров – памятные подарки. Для всех участников – волшебное серебряное шоу, заряд бодрости, оптимизма и положительных эмоций.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец.