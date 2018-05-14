Семейный праздник Калинковичского РОВД

Отдых, спорт и благотворительность. Сотрудники Калинковичского райотдела милиции организовали акцию в формате семейного велопробега с посещением детского социального приюта.

Поддерживая семейные традиции, сотрудники Калинковичского райоотдела милиции совместили приятное с полезным. На благотворительную акцию пригласили сотрудников всех служб вместе с детьми. Из служебного транспорта правоохранители пересели на велосипеды и отправились в мини-путешествие по родному городу.

Стройной колонной спортивные милиционеры сначала проехали к центральной городской площади, где приняли участие в открытии фестиваля «Вива Ровар». А после направились в детский социальный приют, чтобы пообщаться с воспитанниками и поделиться с ними душевным теплом. С огромным восторгом дети встречали настоящий патрульный автомобиль и паровозик с ростовыми куклами.

Тот самый положительный пример Андрей Чопчиц подает своему сыну Паше. Энергичный школьник успевает и учиться хорошо, и время спорту и развлечениям уделять.

Получив подарки и поучаствовав в развлекательном интерактивном шоу, подопечные социального приюта долго не хотели отпускать своих гостей. Мероприятие получилось по-семейному уютным и добрым. Из тех, о которых еще долгое время вспоминаешь с улыбкой.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фицнер.