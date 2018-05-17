Сегодня утром в районе пересечения улиц Мира и Рыжкова произошло ДТП, в результате которого пострадал…. забор

Строительство нового торгового центра по улице Рыжкова идет весьма активными темпами. И хотя до ввода здания в эксплуатацию еще далеко, утром 17 мая, завеса тайны над стройкой была приоткрыта, точнее снесена. Произошло это в результате дорожно-транспортного происшествия. Как сообщили в Мозырском отделе ГАИ, водитель БМВ, двигаясь по улице Рыжкова, подъезжая к перекрестку, неправильно выбрал скорость и потерял контроль над автомобилем, в результате чего и произошла авария. К счастью, в происшествии пострадал только забор. Водитель был привлечен к административной ответственности в виде штрафа.