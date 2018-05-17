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Рубрика: Новости

Сегодня православные верующие празднуют Вознесение Господне

17 мая 2018, 17:11

Сегодня православные верующие празднуют Вознесение Господне. Это один из главных двунадесятых церковных праздников. Для каждого верующего человека этот день наполнен особым смыслом и имеет особое значение.
Вознесение Господне является переходящим праздником, то есть не имеющим фиксированной даты празднования. Он всегда отмечается на сороковой день после Пасхи. В 2018 году празднуется 17 мая. В этот день православные верующие вспоминают события, произошедшие через сорок дней после того, как Иисус Христос был распят на кресте и воскрес. Согласно Библии, после Воскресения Спаситель не один раз являлся своим ученикам, укрепляя их веру и готовя к сошествию Святого Духа на них. В праздник Вознесение в храмах традиционно проходит праздничная литургия. В этот день каждый верующий может обратиться к Господу со своими молитвами, поблагодарить его за все, попросить помощи или покаяться в греховных делах.

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