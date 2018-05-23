Сделать все возможное, чтобы не допустить трагедий. Смотровые комиссии, в составе которых коммунальщики, сотрудники МЧС, соцработники, педагоги и представители других заинтересованных ведомств и организаций, продолжают активную профилактическую работу. На этот раз съемочная группа «Телеканала» отправилась на территорию ЖЭУ-7 и вместе с членами комиссии прошла по нескольким адресам.comments powered by HyperComments
Рубрика: Новости
Сделать все возможное для безопасности мозырян. Смотровые комиссии продолжают активную профилактическую работу
23 мая 2018, 16:57