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Рубрика: Новости

Сделать все возможное для безопасности мозырян. Смотровые комиссии продолжают активную профилактическую работу

23 мая 2018, 16:57

Сделать все возможное, чтобы не допустить трагедий. Смотровые комиссии, в составе которых коммунальщики, сотрудники МЧС, соцработники, педагоги и представители других заинтересованных ведомств и организаций, продолжают активную профилактическую работу. На этот раз съемочная группа «Телеканала» отправилась на территорию ЖЭУ-7 и вместе с членами комиссии прошла по нескольким адресам.

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