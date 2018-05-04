Самый классный классный! Гран-при областного конкурса педагога 14 школы Елены Бобр

Учитель из 14 школы Елена Бобр уже давно покорила своей харизмой и обаянием, безграничной любовью и уважением, сердца учеников 14 школы. Не так давно педагогический талант оценили и областные коллеги.

Еленой Бобр в родной 14-й школе очень гордятся! На областном конкурсе «Лучший классный руководитель Гомельской области» преподаватель немецкого языка не просто уверенно обошла соперников и покорила жюри. Домой Елена Васильевна привезла Гран-при! Готовились к финалу долго и старательно. Активно помогали родители, ученики и коллеги.

Шикарный саквояж классного руководителя – лишь малая творческая часть подготовительного процесса. К финалу требовалось проявить профессионализм и креативность. Но главное – бесконечная любовь к детям. Несмотря на молодой возраст, Елена Бобр уверенно говорит: в классном руководстве нашла свое призвание. Со своими подопечными – учениками 7 «В», — Елена Васильевна встречается не только на уроках иностранного и классных часах. Познавательные и спортивные мероприятия, культурные походы, участие в концертах и благотворительных акциях. Связь с классом вне уроков поддерживается постоянно. В ее седьмом классе 19 мальчишек и всего 10 девочек. У каждого – свой темперамент, особенности характера и способности. Но все без исключения находят добрые слова для своей «классной классной». Все время съемок этого сюжета мы не переставали улыбаться. Позитивным настроением и теплой энергией Елена Бобр умеет заряжать как детей, так и окружающих взрослых. Для нее школа – значительная часть жизни. При этом, очень любимая и уважаемая. Отдаваясь профессии, Елена Васильевна получает каждый день – новую, яркую, наполненную событиями страничку личной истории. Такой вот качественный эмоциональный взаимообмен. А сохранять атмосферу в седьмом «В» еще помогает общий девиз.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин.