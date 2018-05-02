Наведение порядка и общее благое дело вновь объединили мозырян. В минувшие выходные прошел районный субботник. Две главные цели – сделать родной город еще чище и краше. И собрать деньги на проведение крупных массовых мероприятий.

Традиции наведения порядка на родной земле объединяют тысячи жителей нашего города. Участие в субботниках, не важно – общереспубликанского формата, или районного, — дело благородное. Да и цели итоговые всегда ставятся социально-значимые. Республиканский субботник прошел в Беларуси 21 апреля. Но совершенству, как говорится, нет предела. Тем более, трудовому. И тем более, если речь идет о Малой Родине. На районном субботнике 28-го числа вновь трудились целыми коллективами. Служащие Мозырского райисполкома во главе с мэром города и председателем Совета депутатов активно убирали лесопарк «Молодежный».

Разделившись на дружные отряды чиновники убирали кустарник, который раньше существенно мешал лесным прогулкам. С помощью спецтехники колючие ветки тут же перерабатывали на опилки. Позже это сырье используют в качестве топлива на одной из городских котельных. В промежутках между уборкой специалисты делились результатами уже проделанной работы в рамках месячника по благоустройству. Свежий и яркий цвет благодаря субботнику приобрело ограждение вдоль проезжей части улицы Гагарина. Его обновили работники «Мозырьхимсервиса».

Понятное дело, что наиболее активно действовали те, от чьих трудов красота и чистота Мозыря зависит круглогодично. Коммунальщики занимались покраской остановочных пунктов и бордюров, вывозили мусор и разбивали клумбы. Особое внимание в канун празднования Дня победы уделили внешнему виду мемориального комплекса Курган Славы и другим памятным местам. Бригады рабочих в спецформе «Мозырскогорайжилкмохоза» можно было увидеть по всему городу.

Позитивному настроению способствовала и солнечная теплая погода. А еще объединяла общая, культурная, цель. Денежные средства, собранные во время районного субботника, пойдут на организацию и проведение крупных массовых мероприятий. Гулянья на День независимости, День города традиционно собирают тысячи взрослых и маленьких мозырян.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фицнер. ТКМ