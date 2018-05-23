Районный фестиваль инновационных и экспериментальных педагогических идей проводится уже второй год подряд. И второй раз проходит на базе Криничанской средней школы. Именно эта школа с 2011 года является районным ресурсным центром по инновационной и экспериментальной деятельности. В этом году фестиваль собрал множество участников из большинства городских школ.

Новое – это всегда хорошо забытое старое. Подобная работа была популярна еще в советской школе. Сегодня все рассматривается под другим углом, с учетом современных требований.

Фестиваль продлился два дня. За это время свои проекты защитили десятки участников