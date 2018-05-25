Председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько посетил Ельскую районную больницу

Проведение единых дней информирования—это белорусская традиция. Чиновники высшего ранга выезжают в регионы, чтобы рассказать последние веянья в развитии страны и посмотреть воочию, чем живет глубинка. Визит председателя Государственного таможенного комитета Юрия Сенько в Ельск не случаен. Это приграничный регион. Однако тема выступления перед коллективом районной больницы была гораздо обширнее. Юрий Сенько обратил внимание на ключевые аспекты ежегодного послания Главы государства белорусскому народу и национальному собранию. Встреча Президента с парламентом прошла в апреле. По традиции на важном для республики мероприятии подводили итоги, откровенно говорили о состоянии дел и решали, как будет жить страна нам протяжении предстоящего года. Международная политика и место Беларуси, как суверенного государства-миротворца. Последние достижения экономики, проблемные моменты и планы на будущее, которое зависит от каждого из нас. Юрий Сенько остановился и на работе своей структуры. Таможенные органы делают все возможное, чтобы страна-транзит была привлекательна для перевозчиков. Ведь от этого зависит наполняемость бюджета.

Единый день информирования в Ельской больнице прошел в форме конструктивного диалога. После доклада Юрий Сенько ответил на вопросы, поступившие из зала. Также председатель таможенного комитета в рамках визита познакомился с работой учреждения здравоохранения и отметил положительный опыт эксплуатации в больнице электронной системы регистрации посетителей, записи на прием к врачу и выписки рецептов в электронном виде.