Последний звонок для выпускников прозвенел сегодня в школах города

Последний звонок – праздник итоговый, финальная черта под всеми успехами, неудачами, трудностями и свершениями. В Мозыре линейки прошли во всех 14 школах и гимназии. Всего же в районе последний звонок прозвенел в 31 учебном заведении. С детством попрощались 856 выпускников 11 классов. 1117 ребят получили аттестат о неполном среднем образовании, из них 66 получили свидетельства с отличием. Среди выпускников 11 классов 53 претендента на золотую медаль и 1 претендент на серебро. Всего же последний звонок прозвучал для 14, 5 школьников района.