Последние учебные занятия, защита дипломной работы и экзамены. Спустя пять лет учебы со своей Аlma mater расстались выпускники детской художественной школы

Главное торжественное мероприятие, которое подводит итог обучения за предыдущие годы. Напутственные слова и слезы родителей. По традиции, в центре внимания выпускники, а также приобретенные умения и навыки. О том, что они самого высокого качества, напоминают своеобразные дипломные работы – художественные произведения, выполненные в разной технике. Графика, декоративное панно, макраме, бумажная пластика, скульптуры из пластилина. Некоторые из работ – финалисты престижных конкурсов.