После митинга – в парк. Гуляния в Калинковичах

Сразу после митинга провести время с семьей и еще раз рассказать детям о тех, кто приближал Великую Победу, калинковичане отправились в городской парк.

Петру Николаевичу – 85. Война настигла его в совсем юные годы. Но те сложные времена долгожитель из Калинковичей помнит до сих пор. В День Победы Петр Николаевич всегда старается прийти в парк, и пока остаются силы, с удовольствием поет песни военных лет. Отец Анны Пугач на фронт ушел добровольцем, «партизанил» под началом дважды героя Советского Союза Ковпака. Домой вернулся с орденами и медалями, о войне много рассказывал родным и детям. Сегодня, спустя 73 года, память о своем отце Анна передает уже внукам и правнукам.

На парковых дорожках в День Победы можно было встретить и Евгения Адаменко. Экс-председатель райисполкома сегодня курирует аграрный сектор в Палате представителей Национального собрания Беларуси. Но о людях, рядом с которыми провел много лет, не забывает. И часто приезжает в Калинковичи.

В массовых гуляниях принимают участие дети, внуки и правнуки участников Великой Отечественной войны. Те, кому победители подарили возможность жить в мирной стране.

Праздничную атмосферу поддержали представители сферы торговли, которые предложили калинковичанам широкий ассортимент угощений – от ароматного шашлыка до настоящей солдатской каши. Десятки детей и взрослых устремлялись к батутам и другим аттракционам. В городском парке встретились семьи, друзья, коллеги, соседи. У многих на одежде «расцвели» яблоневые веточки, как символ веры и мира.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фицнер.