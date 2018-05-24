Полезный сюжет для родителей будущих первоклашек

Родителям будущих первоклассников уже сейчас нужно подумать о том, в какую школу будет ходить их чадо. Правда, время для сбора основного пакета бумаг еще есть. В этом году прием документов начнется 12 июня, а закончится 28 августа. В эти сроки можно также оформлять перевод учащихся из одного учебного заведения в другое.

Поступать можно в любое учреждение образование, но, важное уточнение, при наличии свободных мест. Хотя привязка определенного дома к определенной школе все-таки есть. В некоторых учреждениях образования количество желающих попасть превышает количество мест. Специалисты спешат успокоить родителей, в любом случае дошколенком ребенка не оставят. А если есть острая необходимость в продленке, для гарантии места в ней стоит рассмотреть варианты менее переполненных школ. Кстати, пожелания попасть к определенному учителю тоже могут быть услышаны. При подаче заявления важно проговорить это с администрацией школы.