Пока не будет порядка с домашними, бездомных животных меньше не станет

Зоозащитники Мозыря бьют тревогу. Пункт временного содержания безнадзорных животных переполнен и все чаще его жильцами становятся домашние, породистые питомцы.

Один из постояльцев Арчи. Новое имя собаке дали в приюте. Симпатичный спаниель живет здесь с 18 мая. Пса нашли на Советской. Он был привязан к скамейке во дворе дома №130. Объявления в соцсетях, записка на самой скамейке, но прежние хозяева не нашлись и сегодня. Постриженный, ухоженный, но бездомный пес растерянно озирается по сторонам и доверчиво идет к людям и позирует для камеры.

А вот эту крупную собаку сначала видели на Интернациональной, а забирали в приют уже с бульвара Юности. В казенном вольере она около 2 недель. Чистая, с ошейником, и тоже бездомная. За 10 лет борьбы с безнадзорностью животных волонтерами сделано немало, но бездомных меньше не становится.

Сегодня в приюте более 90 собак. Раз в неделю проводится стерилизация животных, а собаки с клипсами на улицах Мозыря – уже привычная картина. Но то и дело в приюте появляются постояльцы, которые явно недавно оказались на улице. Зоозащитники считают, что контроль нужно усилить прежде всего за правилами содержания домашних животных.

Регистрацией домашних питомцев занимаются коммунальные службы. Но они отмечают, люди неохотно ставят животных на учет.

Всего в Мозыре зарегистрировано 888 животных, из них 261 собака опасной породы. Но в реальности их значительно больше. По словам коммунальников, владельцев знакомят с правилами содержания и выгула животных, но строго соблюдают эти правила единицы. В обиход даже вошло слово самовыгул, когда собака гуляет сама по себе. Административная ответственность в виде штрафа до 15 базовых не пугает, ведь мера практически не применяется. Зоозащитники призывают неукоснительно соблюдать правила и стерилизовать животных. В случае с бездомными с этим могут помочь.