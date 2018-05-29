Подведены итоги фотоконкурса «Мой ребенок в автокресле»

Артем Мартинович совсем недавно отпраздновал свой второй День рождения. Главный подарок, автокресло, ему подарили дедушка и бабушка. Первое фото, сделанное в устройстве, родители решили отправить на конкурс с говорящим названием «Мой ребенок в автокресле», организатором которого стала областная ГАИ. Фотографию отослали в апреле, а уже в мае раздался звонок из Мозырской госавтоинспекции. Всего из 46 фотографий, которые приняли участие в конкурсе, из Мозыря пришли 9.

Напомним, обязательным аксессуаром автокресло стало в конце 2015 года. С тех пор за его отсутствие беспечных водителей наказывают штрафом. На первый раз его сумма составляет до 4 базовых или 98 рублей, в случае повторного нарушения в течение года —может возрасти вдвое. Но госавтоинспекторы не устают повторять: ни штраф, ни цена автокресла, ничто в сравнении с ценой маленькой жизни.