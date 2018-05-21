Победа воспитанников СТК «Старт» на чемпионате страны по пауэрлифтингу, среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата

Секция СТК «старт» первичной профсоюзной организации «Белхимпрофсоюз» ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод», насчитывает несколько спортивных секций и технических кружков и каждый из них, может гордиться своими достижениями в той или иной области. Например, в отношении воспитанников секции пауэрлифтинга, в которой занимаются спортсмены-паралимпийцы, это награды недавнего открытого чемпионата стран, который принимал Минск….