Песочница без песка, цветочницы без цветов. Так ли должен выглядеть двор дома?

Нашим детям негде гулять. С такой жалобой и просьбой помочь в решении вопроса на «Телеканал» обратились жители домов №24 и 85 по ул. Пролетарская. В сути проблемы разбирались наши корреспонденты.

Это песочница, а вот – три бетонных цветочницы. И то, и другое не соответствует названиям. В песочнице почти нет песка, а в цветочницах совсем нет цветов. Вот и вся детская площадка. Во дворе домов 24 и 85 по ул. Пролетарской, кроме этого, из благоустройства только сушилки для белья. Молодые мамы с детьми вынуждены искать место для прогулок в других дворах. Мария пришла на площадку со своими качелями. В отсутствие других развлечений, это займет малышей на несколько минут. По поводу установки качелей-каруселей, в Мозырском коммунальнике обещать ничего не стали. Но песок должен появиться здесь уже в самое ближайшее время. Хотите красивую детскую площадку – будьте добры вложить средства. В последние годы благоустройство дворов производят частично за счет жильцов. Вскоре коммунальники возьмутся за детские площадки. То чего не было, конечно, не появится, но то, что сломалось, должны починить. А еще завезти свежий песок в самое ближайшее время.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов.