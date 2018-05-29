Первый в Мозыре последний звонок прозвучал для лицеистов

Юные, красивые, нарядные и в хорошем настроении. Мозырские лицеисты уверенно смотрят в будущее. Годы учебы они использовали по максимуму, чтобы овладеть нужными знаниями и реализовать свою мечту—поступить в ведущие ВУЗы страны. Будущие филологи, физики, экономисты, химики. Победители и призеры всевозможных конкурсов и олимпиад. В этом году выпуск как никогда звездный — 25 претендентов на получение медалей. Торжественную линейку по случаю окончания лицея решили посвятить Году малой родины.