«ПАЛЕСКI ВЯЛIКДЗЕНЬ». Второй Пасхальный фестиваль духовной, военно-патриотической и народной песни

В концертном зале городского Дворца Культуры по благословению Епископа Туровского и Мозырского прошел II Пасхальный фестиваль духовной, военно-патриотической и народной песни «ПАЛЕСКI ВЯЛIКДЗЕНЬ», организаторами которого были отдел по работе с молодежью Туровской епархии и отдел идеологической работы культуры и по делам молодежи Мозырского райисполкома

Главный христианский праздник Светлая Пасха отмечается на протяжении39 дней. И именно в эти дни уже второй год подряд проводится фестиваль духовной, военно-патриотической и народной песни «ПАЛЕСКI ВЯЛIКДЗЕНЬ». В Мозырь приезжают хоры из разных уголков Припятского полесья, чтобы своим многоголосым пением воздать хвалу Всевышнему и красоте всего им созданного мира. Яркий концерт – результат церковно-светского сотрудничества. В этот раз в фестивале приняли участие 15 коллективов из музыкальных школ и домов творчества, народные и вокальные ансамбли дворцов культуры и церковные хора епархии. Специальным гостем стал инструментальное трио «Лирица» Гомельской областной филармонии.Все участники получили дипломы, благодарности и пасхальные подарки. Региональный пасхальный фестиваль призван знакомить жителей регионов Туровской епархии с красотой и многообразием церковных песнопений и произведений народного певческого искусства, способствовать пониманию хорового творчества, а также помочь воспитанию подрастающего поколения в духовно-нравственных традициях наших предков и любви к Отечеству.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ