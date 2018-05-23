Особенная девочка Ангелина Семененко

Ангелине – 14, и она учится в Василевичской школе-интернате для детей с нарушениями зрения. Родилась в Гомеле, там же ее мама услышала приговор от врачей: «Ваша девочка никогда не будет видеть». Первые годы жизни семья провела в Мозыре, а школьный звонок для Ангелины прозвучал уже в Василевичах. Здесь же она получила первые серьезные уроки вокала.

В повседневном расписании всё, как у других школьников: ранний подъем, завтраки и обеды в столовой, уроки языка, математики, географии. Только по каждому предмету вместо одного учебника – несколько специальных. Ангелина читает и набирает тексты, пользуясь шрифтом Брайля: в шести точках – буквы, ноты— всё богатство человечества. Только благодаря такой системе незрячие дети могут представить то, что никогда не видели. К учебе Ангелина относится очень ответственно и даже трепетно. А занятия вокалом талантливому подростку приносят особую радость. Но еще больше внутренняя уверенность в своих силах растет на большой сцене.

Некоторое время назад незрячая воспитанница Василевичской школы получила официальный статус сироты. Умерла мама, а отец в жизни ребенка никогда не принимал участия. Что ждет Ангелину после окончания школы, сложно предугадать. Для прогресса и развития вокальных способностей она продолжает ежедневно упорно заниматься. Ведь главное, что у нее есть – поддержка неравнодушных людей, которые в таких ситуациях становятся ближе, чем кровные родственники.