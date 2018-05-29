Одолеть сложные препятствия, но главное – испытать себя на прочность. В Калинковичах прошла гонка «Зон Рэйс»

Проверить свои силы на сложной дистанции в городском парке Калинковичей собрались сотни людей разного возраста. Третий год подряд в небольшой полесский город приезжают фанаты экстремального бега со всей страны.

При поддержке местного райисполкома проект развивает Белорусская федерация гонок с препятствиями. Такой досуг популярен во многих странах. Для многих экстремалов главная победа – само участие. Именно поэтому на дистанции всегда много новичков. Подготовиться к гонкам им помогают профессионалы.

На семикилометровой дистанции оказалось больше 25 препятствий: начиная от барьеров и рукоходов до кантования покрышек. Часть преград—созданы самой природой. Но большинство – специально смонтировано. Бегуны-экстремалы прыгали через горящий ров, носили по трибунам стадиона 50-килограммовые мешки и преодолевали трехметровые стены. Все победители получили денежные призы.