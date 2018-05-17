«Ночь музеев» в Мозыре

18 мая в мире ежегодно отмечается Международный день музеев. Уже традиционно в этот праздник проводится акция «Ночь музеев». Мозырские музейные учреждения не остаются в стороне.

Ночь музеев 2018, приуроченная к году малой Родине, в Мозыре пройдет в выставочном зале объединенного краеведческого музея по адресу Советская, 132. В 18 00 здесь состоится торжественное открытие сборной экспозиции мозырских художников под названием «Фарбы Палесся». Всех пришедших на культурное мероприятие, кстати, вход свободный, ждет насыщенная концертная программа. Яркие выступления творческих личностей и коллективов. Для справки, музейное сообщество стало отмечать свой профессиональный праздник в 1977 году. На данный момент праздник проводится на всех континентах и охватывает более 20 тысяч музеев в ста странах мира. Международная акция «Ночь музеев», приуроченная к этому дню, прижились в Беларуси, в том числе и в Мозыре.