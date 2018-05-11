Ничем необъяснимое вредительство. Во дворе дома №35 по Бульвару Юности кто-то целенаправленно уничтожает деревья. Этот пенек – все то, что осталось от цветущей рябины. Сейчас наступила очередь ее соседки. Именно это дерево стало объектом неоднократных актов вандализма. Дерево пока живет. Вместо коры – несколько слоев садового вара и масляной краски. Таким образом неравнодушные жильцы пытаются спасти ожившее и распустившееся дерево. Но даже сквозь замазку сочится влага. Кому помешала рябина – остается загадкой. Не загораживает свет и растет на достаточном расстоянии от окон, не создает помех для пешеходов или машин. Но, судя по масштабу вредительства, кому-то мешает основательно. Жильцы дома уже не верят в то, что этому дереву удастся выжить, но надеются на справедливое наказание для вредителя. Если вандала удастся уличить, ему грозит немалый штраф. За незаконное уничтожение или повреждение деревьев предусмотрен штраф в размере до 50 базовых величин. Или 1225 рублей.

Лидия Потар, Олег Фицнер.