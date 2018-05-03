Ни дня без рифмованных строк. 55-летие творческой деятельность в этом году отмечает мозырский поэт Александр Коляда. Встреча с автором прошла во дворце культуры «Строитель».

Вечер признания в любви к поэтическому слову, а также к тому, что только с помощью его можно выразить – красоту Мозырского Полесья, жемчужину которого едва ли можно променять на лазурный берег и туманный «Альбион». В этом со сцены признается виновник торжества, мозырский поэт с 55-летним стажем Александр Коляда, на творческом счету которого 2 авторские книги и 21коллективный сборник, а общее количество написанных стихотворений давно превысило заветную тысячу. Поэтому для организаторов юбилейного вечера едва ли стоял вопрос, чем заполнить 2 часа концерта: романсы, элегии, в которых мозырский любитель поэтического слова легко определит его автора. 55 –лет с первых рифмованных строк. Своеобразный творческий юбилей в этом году совпадает еще с одной датой – 70-й день рождения. В числе тех, кто пришел выразить свою поддержку мозырскому поэту – коллеги, друзья. О важном общественном значении поэзии, напоминают и почетные гости.

С советских времен она нам строить и жить помогает, поэтому не удивительно, что ее каждое слово бесценно, а тот, кто однажды признался в своей любви, бескорыстно обязан ей посвятить свою жизнь.

Лейтмотив творческого вечера – поэзия должна быть злободневной. А это едва ли возможно без помощи читателя и зрителя. К нему Александр Коляда еще не раз будет обращаться с помощью своих стихотворных строк. Вячеслав Приписнов.