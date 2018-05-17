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Рубрика: Новости

Не забудьте проверить паспорт перед поездкой за границу

17 мая 2018, 17:10

Проверить паспорт перед поездкой призывают жителей Мозырского района пограничники. Только с начала 2018 сотрудники погранотряда не пустили через границу более 35 белорусов, которые предъявили недействительные документы. Кстати, это не только испорченный отпуск, но и административное правонарушение. Рассказывает Алексей Маршалов, начальник отдела дознания и административного процесса Мозырского погранотряда.

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