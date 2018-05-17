Не забудьте проверить паспорт перед поездкой за границу

Проверить паспорт перед поездкой призывают жителей Мозырского района пограничники. Только с начала 2018 сотрудники погранотряда не пустили через границу более 35 белорусов, которые предъявили недействительные документы. Кстати, это не только испорченный отпуск, но и административное правонарушение. Рассказывает Алексей Маршалов, начальник отдела дознания и административного процесса Мозырского погранотряда.