Призывная кампания весна-2018 подходит к логическому завершению. На днях начнется отправка пополнения в вооруженные силы. В военном комиссариате на заседании призывной комиссии будущим солдатам в очередной раз напомнили об ответственности за уклонение от службы в армии.
Эти ребята без пяти минут солдаты, пока еще в гражданской одежде и с модными прическами, однако вскоре все изменится –
до минуты распланированный день, армейская стрижка, форма, ежедневные тренировки на плацу. Родина сказала надо и они пойдут служить.
Большинство молодых людей на призыв военкомата «явиться» являются, но есть и те, кто всячески уклоняется от мероприятий призыва. Самый опытный уклонист – 25-летний мозырянин проигнорировал уже 15 призывов. Сейчас его ищут милиционеры. В целом, по результатам призывной компании осень-2017 в прокуратуру было направлено 18 материалов. 13 человек на данный момент уже осуждены.
Буквально на днях в военкомате прошел показательный судебный процесс. За уклонение от мероприятий призыва молодого человека приговорили к двум месяцам ареста. Но на этом его общения с военными не прекратится, через некоторое время после отбывания наказания ему все же придется отслужить в армии. Военный комиссар, полковник Виталий Кобраль уверен, служба – это долг каждого настоящего мужчины.
В апреле военный комиссариат в местной газете опубликовал фамилии уклонистов. Спустя некоторое время одного из них привел отец. Молодой человек скрывал от семьи то, что он игнорирует мероприятия призыва.
Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов.
На заседании призывной комиссии будущим солдатам в очередной раз напомнили об ответственности за уклонение от службы в армии
Призывная кампания весна-2018 подходит к логическому завершению. На днях начнется отправка пополнения в вооруженные силы. В военном комиссариате на заседании призывной комиссии будущим солдатам в очередной раз напомнили об ответственности за уклонение от службы в армии.