Призывная кампания весна-2018 подходит к логическому завершению. На днях начнется отправка пополнения в вооруженные силы. В военном комиссариате на заседании призывной комиссии будущим солдатам в очередной раз напомнили об ответственности за уклонение от службы в армии.

Эти ребята без пяти минут солдаты, пока еще в гражданской одежде и с модными прическами, однако вскоре все изменится –

до минуты распланированный день, армейская стрижка, форма, ежедневные тренировки на плацу. Родина сказала надо и они пойдут служить.

Большинство молодых людей на призыв военкомата «явиться» являются, но есть и те, кто всячески уклоняется от мероприятий призыва. Самый опытный уклонист – 25-летний мозырянин проигнорировал уже 15 призывов. Сейчас его ищут милиционеры. В целом, по результатам призывной компании осень-2017 в прокуратуру было направлено 18 материалов. 13 человек на данный момент уже осуждены.

Буквально на днях в военкомате прошел показательный судебный процесс. За уклонение от мероприятий призыва молодого человека приговорили к двум месяцам ареста. Но на этом его общения с военными не прекратится, через некоторое время после отбывания наказания ему все же придется отслужить в армии. Военный комиссар, полковник Виталий Кобраль уверен, служба – это долг каждого настоящего мужчины.

В апреле военный комиссариат в местной газете опубликовал фамилии уклонистов. Спустя некоторое время одного из них привел отец. Молодой человек скрывал от семьи то, что он игнорирует мероприятия призыва.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов.