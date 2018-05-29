На Мозырский НПЗ водным путем прибыло крупногабаритное оборудование

Речники сегодня принимали крупногабаритный груз. Оборудование прибыло из Италии и Австрии и адресовано нефтеперерабатывающему заводу. Тяжеловесные конструкции встречали на специально построенном причале Мозырского НПЗ. Транспортировка такого массивного оборудования – процесс довольно сложный и длительный. Даже для того, чтобы перегрузить доставленное на сушу, сотрудникам порта придется немало потрудиться. По предварительным оценкам процесс займет до 5 дней.

Вакуумная колонна С-402 и сепаратор кислого факела, именно это оборудование находится на причале, это части одной из трех установок Комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков. Это не только самый масштабный и дорогостоящий, но и самый сложный проект за всю историю развития завода.

Его реализация позволит увеличить глубину переработки нефти c 75 до 90% и нарастить объемы выпуска товарных дизельного топлива и гидроочищенного вакуумного газойля. Возрастет отбор светлых нефтепродуктов. Снизится производство мазута. Содержание серы в мазуте уменьшится до 1%. Прибывшее оборудование – еще один серьезный шаг на пути реализации проекта.