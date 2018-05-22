11 номинаций, порядка 80 участников—представители семи филиалов нефтепроводного предприятия «Гомельтранснефть Дружба». Элетрогазосварщики, линейные трубопроводчики, слесари, кабельщики, водители с приставкой «лучшие» собрались на ежегодный смотр-конкурс. Соревнование призвано стимулировать работников качественно стимулировать. Мотивация достойная: победителям—почет и уважение, а еще единовременная премия и ежемесячная надбавка к зарплате.comments powered by HyperComments
Рубрика: Новости
На базе ЛПДС «Мозырь» открылся смотр-конкурс профмастерства среди работников ОАО «Гомельтранснефть Дружба»
22 мая 2018, 15:33