Мозыряне могут поставить свой велотранспорт на учет

Сейчас школьникам раздают специальные карточки. Заполнить ее может каждый владелец велосипеда. В графе «Учетный номер» необходимо указать цифры, выбитые на раме велосипеда. Кроме того в карточке надо написать марку, год выпуска, если он известен, конечно, фамилию владельца, адрес проживания, телефон, вписать категорию, тип рамы и указать особые приметы, например, царапины или повреждения. Заполненную карточку необходимо передать любому сотруднику милиции, будь то госавтоинспектор, участковый или принести в дежурную часть. Данные занесут в базу, велосипед поставят на учет. Данная мера в дальнейшем поможет отыскать и возвратить законному владельцу похищенный или потерянный велосипед.

Кстати, скачать такую карточку можно на сайте Мозырского отдела образования, спорта и туризма по адресу mozyrroo.by. Заполнить документ можно и в электронном виде. А затем отправить на электронный почтовый ящик Госавтоинспекции. Его адрес: [email protected]/