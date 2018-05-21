Мозырский машиностроительный завод провел День открытых дверей для потенциальных работников

Для выпускников школ конец учебного года – это начало перемен. Куда пойти учиться? Куда пойти работать? Выбор нужно делать уже сейчас. Свой вариант ответа на эти вопросы предложили на Мозырском машиностроительном. На предприятие пригласили ребят из 6 и 12 школы. Для выпускников провели экскурсию, главная цель которой – заинтересовать ребят.

В День открытых дверей для ребят свои двери открыли сборочный и механический цеха. Сегодня Мозырскому машиностроительному нужны операторы станков ЧПУ, токари, фрезеровщики, шлифовщики, зуборезчики… По словам машиностроителей, квалифицированный рабочий может рассчитывать на достойную зарплату.

Тесное сотрудничество у мозырских машиностроителей налажено с политехническим колледжем. Учащиеся проходят практику на заводе на протяжении всего срока обучения. Лучшие остаются работать. Внимание машиностроители решили обратить и на выпускников, присматривать кадры, что называется, со школьной скамьи. На заводе уверены, коллектив – это основа успеха предприятия.