Мозырский драматический театр завершил 28-ой театральный сезон

Комедией положений в Мозырском драматическом театре завершили 28-й театральный сезон. На сцене Городского Дворца культуры спектакль из золотого фонда театра – комедия «Особо любящий таксист» по пьесе английского драматурга Рэя Куни. Впервые зритель увидел эту постановку еще 2010 году. Сегодня это визитная карточка театра.

Сотни показов на различных сценах Мозыря, Гомеля и многочисленных сельских населенных пунктов, а еще гастроли в Бобруйск, Солигорск и даже в Украину. В Нежин, город областного значения в Черниговской области, мозыряне привезли свой спектакль по пьесе Купалы «Прымаки». Постановка была удостоена высшей награды международного театрального фестиваля. И, конечно же, не могли обойти свой профессиональный праздник без премьеры. В канун Международного дня театров мозырский зритель увидел спектакль по пьесе Кондрата Крапивы «Кто смеется последним». В этом театральном сезоне без внимания не остались и юные зрители. Для них Мозырский драмтеатр в уходящем сезоне подготовил три премьерных показа. Последний из них по традиции приурочен к Международному дню ребенка. Постановка «Заколдованное счастье» по пьесе Галины Латышевой «Метелочная сказка» можно увидеть на следующей неделе.