Молодежная информационно-пропагандистская группа побывала на ОАО «Мозырьсоль»

В век глобальной информатизации легко затеряться в обилии новостей. Не пропустить самое главное позволяют информационные встречи в трудовых коллективах. В гости к многочисленным работникам Мозырскогосоль приехали представители сразу девяти служб и ведомств. Говорили о важном: от состояния работы предприятия и молодежной политики до трудоустройства и проблем безопасности подрастающего поколения.