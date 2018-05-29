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Рубрика: Новости

Молодежная информационно-пропагандистская группа побывала на ОАО «Мозырьсоль»

29 мая 2018, 16:39

В век глобальной информатизации легко затеряться в обилии новостей. Не пропустить самое главное позволяют информационные встречи в трудовых коллективах. В гости к многочисленным работникам Мозырскогосоль приехали представители сразу девяти служб и ведомств. Говорили о важном: от состояния работы предприятия и молодежной политики до трудоустройства и проблем безопасности подрастающего поколения.

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