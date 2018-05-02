Мир! Труд! Май! Весенний праздник в городском парке

Мозыряне отметили Первомай. Праздничные мероприятия традиционно прошли в городском парке. Разнообразные концертные площадки, конкурсы, насыщенная торговля, свой подарок гостям праздника преподнесла и погода. День труда по- мозырски получился по-настоящему теплым и солнечным.

Мозыряне вместе со всеми белорусами отметили праздник труда традиционно днем активного отдыха. Сама погода способствовала созданию по-настоящему теплого весеннего праздничного настроения. Мероприятия начались в полдень. Уже к этому моменту в центральном городском парке стали собираться сотни мозырян. На входе расположилась тематическая выставка «Мы родом из СССР». Подарок эколого-культурного центра. Музейная экспозиция для юных мозырян – это возможность прикоснуться к истории, для боле взрослых – возможность поностальгировать и вспомнить как это было. Доска для ручной стирки, которая была в каждом доме, граммофоны и патефоны, и говорящий символ целой эпохи, безопасный аналог одноразовых пакетов – советская авоська, в которой молочные бутылки с широким горлышком. Организаторы экспозиции собирают предметные экспонаты по крупицам, ведь эта история, к которой можно в прямом смысле прикоснуться.

Для тех, кто решил отпраздновать Первоймай вместе со всеми горожанами, организаторы подготовили насыщенную программу. Зажигательные выступления местных артистов и творческих коллективов, аттракционы, прогулки с ветерком на теплоходе, аппетитная торговля. Причем гости праздника труда могли не только развлечься и вкусно угоститься, но и провести время с пользой для своего здоровья. Пройти флюорограф в мобильном пульмо-экспрессе, измерить давление и узнать свой вес. К здоровому образу жизни призывали мозырян и титулованные спортсмены своими показательными выступлениями. Праздник проходил в динамичной и одновременно спокойной домашней атмосфере. Еще один символ приближающегося лета – это освежающие брызги фонтана, который заработал за пару дней до праздника труда. Любой праздник мозырские защитники животных традиционно используют для своих благородных целей. Александра Мельникова привела двух своих питомцев –

самоеда Сони и пуделя Ириску, чтобы все желающие могли с ними поиграть, пофотографироваться и набраться положительных эмоций от общения с братьями нашими меньшими.

Волонтеры на нынешнюю акцию привели и йокширского терьера. Элитный пес был подобран в 5 микрорайоне, найти старого хозяина потеряшки никак не получается. На празднике его тоже никто не узнал. Зато новый дом обрели двое щенков и трое котят. Волонтеры надеются, что для них Первомай-2018 станет началом нового счастливого этапа в жизни.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец.