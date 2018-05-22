Конкурс вальсов в Мозырском государственном областном лицее

Красивые пары пластично и ритмично двигаются под изящную музыку. Традиционный конкурс вальсов в лицее—лирическое и одновременно весьма напряженное в эмоциональном плане мероприятие. Участники, а это выпускники, начинают к нему готовиться еще в самом начале учебного года. Ведь на кону—танцевальная честь класса. Из 7 выпускных классов только победитель в качестве приза выступит на последней линейке. Выбор музыки, костюмов, в целом, идея. Профессиональный хореограф ставит номер, однако, в создании цельной композиции во многом участвуют и сами ребята. Исполнение и мастерство оценивает независимое и непредвзятое жюри из числа приглашенных судей. В этом году в конкурсе вальсов победил химико-технологический класс. К слову, танцевальное соревнование—это давняя лицейская традиция. Педагоги уверенны, что через увлекательный и всегда юный танец, которому уже несколько столетий, ребят можно приобщить к миру прекрасного.