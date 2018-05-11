Конкурс профессионального мастерства среди каменщиков

Повысить производительность труда. ОАО «Мозырьпромстрой» возобновил давнюю традицию проведения конкурсов по профмастерству среди каменщиков.

В бывшем здании УПК кипит стройка, ведь всего через полгода сюда переедет суд. Для генподрядчика, Мозырьпромстроя, объект важный и серьезный. Чтобы мотивировать каменщиков своих структурных подразделений на качественную и быструю работу, решили возобновить давнюю хорошую традицию – проведение конкурсов профмастерства.

В конкурсе участвуют 6 звеньев по 2 человека – каменщик и подсобный рабочий. Победителей будет определять компетентное жюри. Насколько качественно и быстро выложена стена, соблюдаются ли меры безопасности при работе, аккуратность и любовь к порядку на своем рабочем месте. Здесь важны не только практические профессиональные навыки, но и владение теоретической базой, к примеру, из сферы охраны труда.

В «Мозырьпромстрое» уверены, каменщик – это нелегкая, но творческая профессия. Поэтому здесь и стараются всячески стимулировать своих работников. Совместить приятное с полезным. Это про конкурс профессионального мастерства на важнейшем строящемся объекте. Победители получат почетные грамоты и премии.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов.