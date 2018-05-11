Когда отремонтируют лестницу на улице Котловца?

Когда отремонтируют лестницу? Такой вопрос раздался по телефону горячей линии от жильцов пятого микрорайона. Единственный организованный спуск пришел в негодность.

Эта небольшая лестница рядом с домом 15 по ул. Котловца не пережила зиму. Пролеты стали проваливаться один за другим. Сегодня о том, что спуск НЕ пешеходный напоминают яркие ленточки или то, что от них осталось. Тем, кто этот путь привык преодолевать ежедневно, теперь приходится шагать по пригорку. Чтобы ответить на вопрос о сроках ремонта, мы обратились в Мозырский райжилкомхоз. Там жителей поспешили обнадежить. Лестницу приведут в порядок, но судя по основательно вытоптанной дорожке, многие и после ремонта предпочтут идти в обход.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов