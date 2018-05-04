Каким выдался апрель для волонтеров Красного Креста?

Закрепить навыки ухода за пожилыми людьми, а также помочь жителям Мозырского района, пострадавшим от весеннего паводка. Таким выдался апрель для волонтеров Красного Креста.

Больница сестринского ухода в Мелешковичах. Сегодня здесь на лечении находятся 18 пациентов. Люди пожилого возраста и те, кто надолго прикован к постели. Прийти на помощь им – благородный долг медицинского работника. Свою посильную помощь оказывают и волонтеры Красного Креста. Измерить температуру тела, артериальное давление, помочь переодеться и перестелить постельное белье, а порой просто проявить внимание и выслушать о делах минувших дней. Помощь, которая не требует героических усилий, но которая так необходима. Как, например тем, кто в первые теплые дни этого года столкнулся с весенним половодьем. Жители частного сектора по улице Советской, деревень Новиков и Балажевич. 15 пострадавших семей от волонтеров Красного Креста получили продуктовые и гигиенические наборы.

Почетный ветеран Мозырского районного объединения ветеранов Андрей Павлович Лис, напротив, встречает весну воодушевленно, отмечая значимую дату – 90-летний юбилей. Главный подарок на день рожденья вручает почтальон – срочная поздравительная телеграмма из Санкт-Петербурга от жены и дочери. На глазах слезы радости, одолевают воспоминания. О том, какими были 40-ковые и как энтузиазм и взаимовыручка выручали в послевоенное время. Уроки милосердия и гуманизма для волонтеров Красного Креста это еще и школа истории, от тех, кто эту историю своими поступками когда-то писал.

Вячеслав Приписнов.