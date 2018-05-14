Какие тайны хранит белорусская государственная символика? Этому посвящена экспозиция в музейной комнате 14 школы. Экскурсию для учащихся младших классов здесь приурочили ко Дню Государственного герба и государственного флага. Посещение школьного музея может быть похожим на флешмоб, если знание о его экспозиции – дело государственной важности, а сама экскурсия приурочена к празднику республиканского масштаба. Поэтому в мини-музее 14 школы на этот раз не только внимательно слушали экскурсоводов в лице учащихся старших классов, но также совместно исполнили музыкальные композиции – сначала государственный гимн, а затем и гимн своей школы.

4 экспозиции, посвященные истории символом белорусской государственности, географии страны, а также информация об интернет-ресурсах органов власти. Расположенная в рекреации на первом этаже, экспозиция этого школьного музея доступна каждому посетителю учебного учреждения, а в качестве экскурсоводов здесь выступают учащиеся старших классов, которым не составит труда рассказать о том, что символизируют, например, цвета государственного флага. Знания, без которых едва ли можно считать себя гражданином своей страны, в 14 школе именно с них начинается патриотическое воспитание детей.

Вячеслав Приписнов.