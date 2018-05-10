В Мозыре широко и массово отметили День Победы. Этот праздник, пожалуй, один из самых искренних, трогательных и самых почитаемых в нашей стране. Торжественные мероприятия начались на площади Ленина и продолжились на знаковом месте для каждого мозырянина – Кургане Славы.

9-е мая 2018 года 9 улица Ленинская, сквер напротив исполкома, 9.30 утра.

Именно здесь собрались те, кто решил принять участие в акции «Их помнит Беларусь». В руках у каждого – портрет. Большие и поменьше, в рамках и без. А с фотографий смотрят лица совсем юных мальчишек или уже умудренных опытом пожилых мужей. Глядя на колонну становится очевидным – Великая Отечественная зашла в каждый дом и оставила кровавый след практически в каждой семье.

Людей становится больше с каждой минутой. Участникам предстоит продолжительное шествие. Финальная его точка – на Кургане Славы. Вместе с мозырянами этот путь пройдут первые лица города. Объединенные общей идеей в ней идут потомки победителей той страшной кровопролитной войны.

Наконец, колонна прибыла на Курган Славы. Это знаковое место для мозырян. 45-метровая стела была воздвигнута здесь в 1967 году к 23-й годовщине освобождения Мозыря от немецко-фашистских захватчиков. Братская могила освободителей Мозыря появилась в 1977.

Митинг, посвященный 73 годовщине Великой Победы начали с минуты молчания.

К памятному знаку возложили цветы и гирлянды. Прошлое почтили и вернулись в настоящему, вернее к будущему. В торжественной обстановке лучших из лучших приняли в ряды Белорусской республиканской пионерской организации. Ребята произнесли пионерскую клятву.

Среди юных пионеров – Ярослав Кунгер. На курган он пришел вместе с мамой и портретом своего прадеда. В честь которого исполнил песню.

Ребятам постарше, самым активным и деятельным, вручили билеты Белорусского республиканского союза молодежи. Затем митинг переместился к братской могиле. Цветы от Мозырского райисполкома, Совета депутатов, от трудовых коллективов и жителей города и района буквально усыпали мемориал. Благодарность, чувство долга многие годы заставляют белорусов вновь и вновь приходить к памятнику.

Живых свидетелей войны остается все меньше. Тем ценнее воспоминания людей переживших ужасы лихолетий. Евгения Марковна ребенком была угнана в Германию. Ольге Линовне было 4, когда она попала в Озаричский лагерь смерти.

Торжественный митинг завершился под звуки знаковой песни «День Победы». Он дал патриотический старт предстоящим празднествам.

Лидия Потар, Юрий Горобец