Горячая телефонная линия»: «Организация и качество торгового обслуживания в Гомельской области»

«Горячую телефонную линию» с жителями Гомельской области 22 мая 2018 года с 11.00 до 12.00 проведет заведующий сектором контроля потребительского рынка и сферы услуг Комитета государственного контроля Гомельской области Ольга Петровна Соловьева. Каждое обращение, изложенные факты будут рассмотрены и получат объективную оценку, конструктивные предложения граждан найдут применение в рамках компетенции контрольного ведомства. Обратиться на «горячую линию» и задать вопрос можно по телефонам в г. Гомеле: 8(0232)23-83-96, 23-83-98.