С Новым Годом!
Телеканал Мозырь

Сегодня:

м/с

% влажности

Ночью:

м/с

% влажности

Завтра:

м/с

% влажности

«
»
 
Рубрика: Новости

Горячая телефонная линия»: «Организация и качество торгового обслуживания в Гомельской области»

15 мая 2018, 17:42

«Горячую телефонную линию» с жителями Гомельской области 22 мая 2018 года с 11.00 до 12.00 проведет заведующий сектором контроля потребительского рынка и сферы услуг Комитета государственного контроля Гомельской области Ольга Петровна Соловьева. Каждое обращение, изложенные факты будут рассмотрены и получат объективную оценку, конструктивные предложения граждан найдут применение в рамках компетенции контрольного ведомства. Обратиться на «горячую линию» и задать вопрос можно по телефонам в г. Гомеле: 8(0232)23-83-96, 23-83-98.

comments powered by HyperComments
Комментарии (RSS)
«
»