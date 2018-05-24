Гала-концерт музыкального творческого конкурса «Объединяя сердца»

Дети из Мозыря, Калинковичей, Василевичей, Брагина, Ельска, Гомеля, плохо слышащие, слабо видящие, с особенностями развития и с особыми, ярко выраженными талантами. На сцену поднимались лучшие из лучших. Инициатором проекта выступил благотворительный фонд «Объединяя сердца». Музыкальный конкурс последовал за уже ставшим традиционным художественным, раскрывая новые грани талантов. Идею поддержало множество творческих и просто добрых людей.

Дети из специализированных школ, коррекционно-развивающих центров, ребята, которых называют особенными, уверенно поднимались на сцену. Их исполнение трогало до глубины души.

В финальном концерте выступили 23 солиста и коллектива. Для каждого ребенка конкурс стал настоящим праздником. Организаторы говорят, проигравших в этом творческом состязании нет. Здесь победило добро.