Финал областного музыкального конкурса «Объединяя сердца» пройдет в Калинковичах 23 мая

В среду, 23 мая, в районном центре культуры города Калинковичи пройдет финал областного музыкального конкурса «Объединяя сердца». Инициатором проекта выступил одноименный благотворительный фонд из Мозыря. Много лет волонтеры поддерживают детей с особенностями развития, сирот, воспитанников домов-интернатов. Причем, помогают не только материально, но и морально. Несколько лет подряд представители фонда организовывали художественный конкурс, а в этом году решились на музыкальный. В отборочном туре проекта «Объединяя сердца» участвовало почти полторы сотни ребят разного возраста. На сцене они пели, танцевали, играли на музыкальных инструментах, показывая все грани своих талантов и возможностей. В финальном концерте выступят 23 лучших, по мнению членов жюри, солиста и коллектива из Мозыря, Калинковичей, Василевичей, Брагина, Ельска и Гомеля. Прийти и поддержать участников конкурса может каждый желающий. Вход свободный, начало в 12.00.