Фестиваль военной песни

Особое уважение и почет участникам войны оказывают на крупном мозырском предприятии «Мозырьпромстрой». Ежегодные поздравительные концерты к 9-му мая – одна из самых искренних и добрых традиций строителей. В 2017-м организовывали патриотический музыкальный флешмоб. В этом году к событию тоже подошли творчески, и пригласили желающих принять участие в фестивале военной песни.

Легендарные «Священная война», «Катюша», «Ты же выжил, солдат!», «Смуглянка» и, конечно, же «День победы»! Близко к сердцу эти песни принимает одна из участниц фестиваля, штукатур-маляр Екатерина Васильевна. Через жернова войны прошел ее дед, был тяжело ранен.

Рядом с классическим звучание на одной сцене – современные мотивы. Молодой исполнитель Антон представил свою интерпретацию в стиле «рэп».

В первом ряду – самые почетные гости фестиваля, ветераны войны и узники концлагерей. Кроме музыкальных сюрпризов их, конечно же, ждали цветы и памятные подарки. Но самым важным оказалось то самое внимание, которое участники войны ценят дороже материального.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин.