Фестиваль силового экстрима и фитнеса

В санатории «Сосны» прошел фестиваль силового экстрима. Впервые в истории Мозырского нефтеперерабатывающего завода на одной соревновательной площадке сошлись поклонники армреслинга, гиревого спорта, борьбы и просто любители прокачаться в тренажерном зале.

Количество действительно сильных мужчин на один квадратный метр санатория «Сосны» просто зашкаливало. На фестиваль силового экстрима собрались нефтепереработчики, которые не представляют свою жизнь без штанги, гирь и других тяжелых спортивных приспособлений. Участников всех десяти команд активно поддерживали болельщицы и дети.Обаятельная Ольга Анисовец экстремальным парадом командовала уверенно. Под ее руководством заводским богатырям пришлось преодолевать немалое количество препятствий. Фермерский бег с тяжелыми бидонами, кантование огромной покрышки, переноска бревна. На глазах зрителей разворачивалось действительно сильное зрелище. За широкими плечами папы совсем не страшно 10-летней дочери заводчанина Александре.На спортивную площадку не побоялись выйти и представители команды другого крупного мозырского предприятия – ОАО «Мозырьсоль».Некоторые команды ставку делали не на наличие богатырской силы, а на природную легкость и скорость.Победителей в каждом соревновательном этапе определяли по времени, за которое команда справлялась с заданием. Помогало силачам и умение слажено работать в коллективе. Например, перенести тяжелейшее бревно невозможно без помощи товарищей и четкого понимания процесса.Тяжелые, в прямом смысле, испытания заводские атлеты все-таки преодолели. Покорились и бревна, и автомобильные шины. При сильнейшем накале страстей не обошлось без травм, сразу в нескольких командах были замены. Но участники фестиваля продолжали демонстрировать стать легендарных русских богатырей. Заслуженную победу в командном зачете праздновали спасатели ПАСО-4. Совсем немного им уступила сборная армреслеров завода под шуточным названием «Малыши». Третьими стали работники цеха топливно-каталитического производства. Во второй половине фестиваля прошли соревнования в личных зачетах. Спортсмены прокачивали пресс, прыгали на скакалках, переносили мешки соли. Мужчины приседали с девушками на плечах. В соревнованиях по перетягиванию каната всех соперников одолели «Малыши» под руководством Евгения Григоровича. Впервые в истории Мозырского НПЗ выбрали и «Лучшуюфитоняшку». Ею стала представительница заводоуправления Наталья Трахимец.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Виктор Цырулик, Олег Фицнер. ТКМ