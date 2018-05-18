«Эхо войны» в 11 школе. Музыкально-драматический спектакль учителя и ученики поставили собственными силами

После праздника Великой Победы в средней школе № 11 вновь прозвучало «Эхо войны». Так называется музыкально-драматический спектакль, поставленный собственными силами. Начиная со сценария и заканчивая актерским воплощением идеи на сцене актового зала. Подробности далее.

Трагедия целой страны через историю отдельно взятой семьи. Весь ужас войны особо остро ощущается, когда есть контраст с мирной жизнью. Горе, отчаянье, страх, отвага, бессилье. На войне есть и минуты забвенья. В редкие минуты затишья – танцы и песни, которые вдохновляли и поддерживали, вызывали ностальгию по прошлому и надежду на будущее. Музыкально-драматический спектакль «Эхо войны», поставленный в 11 школе – это оригинальное произведение в прямом смысле. Завуч Елена Оленёва и сценарист, и режиссер-постановщик.

Собственные постановки на разнообразную социально-значимую тематику в 11 школе явление нередкое. Спектакль «Эхо войны» посвящен одному из главных праздников, а еще это живое воплощение патриотического воспитания. Актерская труппа –

гармоничный симбиоз совместной работы педагогов и учеников.

73 года отделяют от Великой Победы. Не одно поколение белорусов, что такое война, знают по фильмам, рассказам и учебникам. Благодаря участию в такого рода мероприятиях, нынешние школьники помнят и чтят подвиг прадедов.

На премьеру спектакля «Эхо войны» многие юные зрители пришли с портретами своих родственников, тех, кто воевал, кто добывал Победу, ценой собственной крови, и жизни. Десятки портретов солдат войны в руках мальчишек и девчонок на спектакле, посвященном Великому подвигу. Ради мирного неба, ради детского смеха, они воевали и погибли, их чтят и их помнят, и эта память священна.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов.