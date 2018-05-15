Двое жителей Молдовы пытались незаконно пересечь белорусско-украинскую границу, но были задержаны сотрудниками Мозырского погранотряда

Это оперативные кадры задержания двух нелегалов в пункте пропуска Новая Рудня. Двух молдован, 1963 и 1986 годов рождения, пограничники обнаружили в грузопассажирском автомобиле Мерседес, мужчины прятались под тюками с одеждой. Документов, дающих право на пересечение границы, у них не было, это обстоятельство и толкнуло их на нарушение законодательства. Гастарбайтеры возвращались из Санкт-Петербурга, где работали на строительных объектах, на родину – в Молдову. Водитель, 34-летний гражданин Молдовы, знал о своих нелегальных попутчиках, но хотел на них заработать. В итоге, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 371-1 УК Республики Беларусь (организация незаконной миграции). Ему грозит до 5 лет лишения свободы.