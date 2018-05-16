Повреждения кабеля связи – проблема, с которой сотрудники Мозырского ЗУЭС сталкиваются с обидной регулярностью. Между тем, линии связи находятся под охраной государства, а работы рядом с ними нужно проводить только после согласования.
Домашний телефон не работает, интернет недоступен… Зачастую причиной сбоя работы телефонной линии становится повреждение кабеля связи. В Мозыре и районе такие аварии происходят регулярно. Вот на Гагарина идет замена теплотрассы. Огромная траншея, в деревянных коробах – кабель связи. Все согласования получены, работа ведется под непосредственным наблюдением сотрудников Мозырского ЗУЭС. Это – пример положительный. Но стоит водителю экскаватора отклониться от задания – и неточность может вылиться в копеечку. И такие случаи не редкость. Линии связи находятся под охраной государства. Как говориться, 2 метра влево – 2 метра вправо. Такова охранная зона линий связи и можно нарваться на штраф. Если земляные работы будут проводиться без согласования, взыскание составит до 6 базовых, даже если кабель останется цел. В случае, если линия будет повреждена – административный кодекс сулит до 30 базовых штрафа плюс компенсацию ущерба. А внушительный ущерб – это уже статья уголовная. Кстати, для того, чтобы проконсультироваться о наличии согласований, порядке их получения или действиях при проведении земляных работ, достаточно набрать номер 121 с мобильного или стационарного телефона. Это единый региональный номер, позвонив по которому можно получить максимум необходимой информации.
Лидия Потар, Юрий Горобец.
Домашний телефон не работает, интернет недоступен… Повреждение кабеля связи
Повреждения кабеля связи – проблема, с которой сотрудники Мозырского ЗУЭС сталкиваются с обидной регулярностью. Между тем, линии связи находятся под охраной государства, а работы рядом с ними нужно проводить только после согласования.