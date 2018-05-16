Домашний телефон не работает, интернет недоступен… Повреждение кабеля связи

Повреждения кабеля связи – проблема, с которой сотрудники Мозырского ЗУЭС сталкиваются с обидной регулярностью. Между тем, линии связи находятся под охраной государства, а работы рядом с ними нужно проводить только после согласования.

Домашний телефон не работает, интернет недоступен… Зачастую причиной сбоя работы телефонной линии становится повреждение кабеля связи. В Мозыре и районе такие аварии происходят регулярно. Вот на Гагарина идет замена теплотрассы. Огромная траншея, в деревянных коробах – кабель связи. Все согласования получены, работа ведется под непосредственным наблюдением сотрудников Мозырского ЗУЭС. Это – пример положительный. Но стоит водителю экскаватора отклониться от задания – и неточность может вылиться в копеечку. И такие случаи не редкость. Линии связи находятся под охраной государства. Как говориться, 2 метра влево – 2 метра вправо. Такова охранная зона линий связи и можно нарваться на штраф. Если земляные работы будут проводиться без согласования, взыскание составит до 6 базовых, даже если кабель останется цел. В случае, если линия будет повреждена – административный кодекс сулит до 30 базовых штрафа плюс компенсацию ущерба. А внушительный ущерб – это уже статья уголовная. Кстати, для того, чтобы проконсультироваться о наличии согласований, порядке их получения или действиях при проведении земляных работ, достаточно набрать номер 121 с мобильного или стационарного телефона. Это единый региональный номер, позвонив по которому можно получить максимум необходимой информации.

Лидия Потар, Юрий Горобец.