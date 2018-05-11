Дом или квартира? Мозырянам предлагают альтернативный вариант: таунхаусы

Дом или квартира? Тем мозырянам, которые не могут дать четкий ответ на этот вопрос, предлагают альтернативный вариант: таунхаусы. Открытое акционерное общество «Мозырьпромстьрой» выходит на финишную прямую в строительстве первой очереди объектов долевого строительства.

Не совсем частный дом, но уже далеко не квартира. В микрорайоне Дрозды продолжается строительство таунхаусов. Застройщик – ОАО «Мозырьпромстрой» возводит первый пусковой комплекс, который состоит из четырех домов, в каждом из которых по две двухэтажных квартиры. Около 154 квадратных метров жилой площади – это 3 жилых комнаты и две гардеробных на втором этаже, гостиная, кухня и еще одна гардеробная на первом. А еще некоторые преимущества проживания в частном доме. Строители говорят, мозыряне с интересом отнеслись к новому предложению. Уже заключено 4 договора долевого строительства. Желающих больше, но пока люди с настороженностью наблюдают за реализацией проекта. Что касается цены, квартира в таунхаусе будет стоить в пределах 40 тысяч условных единиц. Если учитывать квадратуру и наличие гаража – то по сравнению с квартирой выгода очевидна. Первую очередь из четырех домов планируют сдать в сентябре. Если предложение заинтересует мозырян, строительство продолжится. По замыслу первый этап строительства – это 20 двухквартирных домов.

Лидия Потар, Олег Фицнер.